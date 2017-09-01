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İTO: İstanbul’da perakende fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.02 arttı

İstanbul, 1 Eylül () – İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre İstanbul'da 2017 Ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 0.02 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 0.22 oranında...

İTO: İstanbul’da perakende fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.02 arttı

İstanbul, 1 Eylül () – İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre İstanbul'da 2017 Ağustos ayında perakende fiyatlar yüzde 0.02 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde 0.22 oranında azaldı.
İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Ağustos ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.74, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10.97 oldu.
Perakende fiyatlar 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.82, toptan fiyatlar ise yüzde 12.23 arttı.
Sektörler Bazında Değişim Oranları
Ağustos 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 0.92, konut harcamalarında yüzde 0.82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.55, gıda harcamalarında yüzde 0.41, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.01 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 4.75, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.92 azalış meydana geldi. Diğer harcamalar grubunda herhangi fiyat değişimi izlenmedi.
2017 Ağustos ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 3.27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.70, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.02, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.21 artış gösterdi. Bu dönemde işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.85, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.01 azalış  gerçekleşti. 

(Tablolar)
 

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