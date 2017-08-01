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İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 0.20 arttı

İstanbul, 1 Ağustos () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0.20, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi verilerine göre toptan fiyatlar da yüzde...

İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yüzde 0.20 arttı

İstanbul, 1 Ağustos () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0.20, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi verilerine göre toptan fiyatlar da yüzde 0.55 arttı.

Böylece yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 8.64, toptan fiyatlar ise yüzde 13.20 artarken, yıllık ortalamalara göre artışlar perakende fiyatlarda yüzde 8.68, toptan fiyatlarda yüzde 10.37 oldu.

Temmuz 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5.22, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.97, konut harcamalarında yüzde 1.17, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.84, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.06 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 2.96, gıda harcamalarında yüzde 0.67 azalış gerçekleşti.  

Temmuz ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.54, madenler grubunda yüzde 3.78, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3.17, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.31 artış gösterdi. Bu dönemde fiyatlar gıda maddeleri grubunda yüzde 2, mensucat grubunda yüzde 0.11 azaldı.

(Tablo)

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