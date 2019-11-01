İTO - İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül'de yüzde 1.1 yükseldi

İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1.11 yükseldi, toptan fiyatlar ise yüzde 0.14 düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre, perakende fiyatlar Eylül ayında yıllık bazda yüzde 13.13 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerine göre de, toptan fiyatlar yüzde 5.58 yükseldi. Yıllık ortalama artışlarda perakende fiyatlarda yüzde 17.54, ve toptan fiyatlarda yüzde 20.29 düzeyinde gerçekleşti.

Perakende fiyatlar Eylül'de bir önceki aya göre;

- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95,

- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87,

- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,86,

- giyim harcamalarında yüzde 1.53,

- konut harcamalarında yüzde 0.64,

- gıda harcamalarında yüzde 0.30 artış,

- ev eşyası harcamalarında yüzde 0.08 azalış olurken,

- diğer harcamalar grubunda fiyatlar değişmedi.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre;

- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.97,

- madenler grubunda yüzde 1.09,

- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.02,

- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.81 artış,

- kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.98,

- gıda maddeleri grubunda yüzde 1.34 azalış olurken,

- mensucat grubunda fiyatlar değişmedi.