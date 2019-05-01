Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı

İstanbul, 1 Mayıs () - İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2.81, toptan fiyatlar da yüzde 2.53 arttı. Aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 3.25 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde,...

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı

İstanbul, 1 Mayıs () - İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2.81, toptan fiyatlar da yüzde 2.53 arttı. Aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 3.25 yükseldi.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde, Nisan sonunda yıllık artış yüzde 19.06 ve yıllık ortalama artış da yüzde 16.63 olarak belirlendi.
Aynı dönemde, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yıllık artış yüzde 24.08 ve yıllık ortalama artış da yüzde 22.06 olarak gerçekleşti.
Perakende fiyatlar Nisan'da bir önceki aya göre;
- Giyim harcamalarında yüzde 10.09,
- Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 4.22,
- Gıda harcamalarında yüzde 3.25,
- Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2.37,
- Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1.72,
- Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 1.71,
- Konut harcamalarında yüzde 0.51 yükseldi.
- Diğer Harcamalar grubunda ise fiyatlar değişmedi.
Aynı ayda toptan fiyatlar ise aylık bazda;
- Madenler grubunda yüzde 6.78,
- Gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80,
- İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 3.43,
- Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.05,
- Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.20,
- İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.01 arttı.
- Mensucat grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328