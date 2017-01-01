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İTO: İstanbul'da 2016 yılı tüketici enflasyonu yüzde 9.12

İstanbul, 1 Ocak () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2016 yılında yüzde 9.12 ve toptan fiyatlar yüzde 10.88 arttı. İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre "ortalama fiyatlar" ise...

İTO: İstanbul'da 2016 yılı tüketici enflasyonu yüzde 9.12

İstanbul, 1 Ocak () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2016 yılında yüzde 9.12 ve toptan fiyatlar yüzde 10.88 arttı.
İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre "ortalama fiyatlar" ise yüzde 8.13 artarken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre de toptan fiyatlar da aynı dönemde "ortalama" yüzde 5.87 yükseldi. İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde 1.71, toptan fiyatlar da yüzde 1.77 yükseldi.
Aralık 2016’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 3.02, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.99, konut harcamalarında yüzde 0.85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.23 artış gösterdi.
Aynı dönemde giyim harcamalarında ise yüzde 0.35 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.
2016 Aralık ayı itibariyle toptan fiyatlar aylık bazda; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.23, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2.66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.93, kimyevi maddelerde yüzde 1.48 artış gösterdi.
Aynı dönemde madenler grubu fiyatlarında yüzde 1.37, inşaat malzemeleri fiyatlarında da yüzde 1.13 azalış gerçekleşti. Mensucat grubunda herhangi bir fiyat hareketi izlenmedi.  

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