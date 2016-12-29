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İTO Başkanı Çağlar: İşverene 100 lira asgari ücret desteği sürmeli

İstanbul, 29 Aralık () - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene sağlanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesini istedi. Çağlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada,...

İTO Başkanı Çağlar: İşverene 100 lira asgari ücret desteği sürmeli

İstanbul, 29 Aralık () - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 2016 yılında işverene sağlanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesini istedi.

Çağlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, geçen sene, seçim vaadi olarak verilen yüzde 30'luk artışın ardından işverenlere "çalışan başına 100 liralık asgari ücret desteğini" hatırlattı.

Çağlar, bu desteğin işverenlere 10 ayda 8.5 milyar lira katkı sağladığına dikkat çekti. Söz konusu desteğin 2017 yılında da devam etmesine ihtiyaç olduğunu belirten Çağlar, "Hükümetimizin bu konudaki bir kanun tasarısını Meclis'e sunduğunu biliyoruz. Nitekim Sayın Başbakanımız da bu desteğin devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hükümetimize iş dünyasının ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz. İsteğimiz bu desteğin 2017 yılında da çalışan başına en az 100 TL olarak devam etmesi" diye konuştu.

 

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