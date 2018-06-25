İTO / Avdagiç: Türk halkı istikrarlı ve güvenli bir rota tercih etmiştir

Elif Varan / İstanbul, 25 Haziran () - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, "Türk halkının sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğini" belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, “Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye’yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır” dedi.

Avdagiç, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olmasının mümkün olamayacağını hatırlatarak, “Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.