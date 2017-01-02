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İTO: Aralık'ta en yüksek zam yüzde 43.12 ile yeşil soğanda

İstanbul, 2 Ocak () – İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO),  2016 Aralık ayında yayımladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 94’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü,...

İTO: Aralık'ta en yüksek zam yüzde 43.12 ile yeşil soğanda

İstanbul, 2 Ocak () – İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO),  2016 Aralık ayında yayımladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 94’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 127 ürünün fiyatı ise değişmedi.  İTO, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.  Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan 2016 Aralık ayı itibariyle yüzde 43.12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.  Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 39.37 ile yaş üzüm, yüzde 32.74 ile sivri biber ve yüzde 30.38 ile yumurta oldu.  2016 Aralık ayında portakal yüzde 8.63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.  Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 7.46 ile limon, yüzde 6.06 ile karnabahar ve yüzde 3.62 ile lahana oldu.   

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