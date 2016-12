İTO 2017'yi ekonomide seferberlik yılı ilan etti

İstanbul, 22 Aralık () - İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2017'yi yatırım, üretim, ihracat ve turizm başta olmak üzere her alanda seferberlik yılı olarak belirledi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısını hatırlatarak, 2017'yi yatırım, üretim, ihracat ve turizm başta olmak üzere her alanda seferberlik yılı olacağını bildirdi. Çağlar, “Biz de İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomide ‘milli seferberlik’ ilan ediyoruz. İstanbul’da, Türkiye’de elini taşın altına koyan tüm işadamlarımıza seslenmek istiyorum: Gelin El Bab'ta terörle savaşan Mehmetçik ruhuyla ekonomiye yönelik suikast planlarını bozalım! Biz 400 bin üyemizle bu ruhla seferber olacağız” diye konuştu. “FED faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz” diyen Çağlar, şöyle konuştu: “Bizim hedefimiz belli, rotamız net. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Yeni dünyada bir tek güç var, o da sağlam ekonomidir. Bize düşen; dünyada oluşturulmaya çalışılan Türkiye algısını değil, Türkiye gerçeğini galip çıkarmak. O gerçek de şudur: Kendi uçağını, tankını üreten, dünyanın enerji akışına yön veren, çevresindeki zulme dur diyebilen, her koşulda büyüyen, her koşulda kenetlenen bir millet.” Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikastin ekonomiyi de hedef aldığını belirten Çağlar, "Büyük fotoğrafı görmek lazım. Bir ülkeye yapılan terör saldırısı, ekonomide karşılık bulmadıkça başarıya ulaşamayacaktır" dedi. Başkan Çağlar, ekonomide milli seferberlik için şu mesajları verdi: - Asla üretmekten, vatanımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. - Vatan millet sevgisiyle işlerimizi yapacağız. Korku ve terör dalgalarına kapılmayacağız. - İstanbul Ticaret Odası olarak 400 bin üyemizle birlikte Mehmetçik ruhuyla kendi alanımızda mücadele edeceğiz. - Güvenlik güçlerimizin döktüğü terin, harcadığı emeğin karşılığı olarak biz de daha çok üretecek, üretecek ve yine üreteceğiz! - En iyi elbiseyi biz dikeceğiz, en iyisini biz yapacağız. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadeleyi düşmanlarımız karşısında kazanacağız. - Biliyoruz ki; ekonomik olarak biz ne kadar güçlü olursak, iş dünyası olarak ne kadar kararlı olursak, bu oyunların hiçbiri amacına ulaşamayacaktır. Oyunları bozmak için, ekonomiyi kimsenin oyuncağı etmeyeceğiz. - Her zaman aklı önde tutan iş dünyası, ülkenin istikrar ve güveninin teminatıdır. Biz birlikte olduktan sonra 'top atsalar' yıkılmayız. - Ülkesini en çok seven görevini aşkla yapandır. Bizler ülkemizi öyle çok seviyoruz ki; işimizi aşkla, şevkle, canla başla yapacağız ve biz kazanacağız. - FED faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz. - Bize düşen dünyada oluşturulmaya çalışılan, Türkiye algısını değil, Türkiye gerçeğini galip çıkarmak. - O gerçek de şudur: Kendi uçağını, tankını üreten, dünyanın enerji akışına yön veren, çevresindeki zulme dur diyebilen, her koşulda büyüyen, her koşulda kenetlenen bir millet.