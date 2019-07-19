İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

İstanbul, 19 Temmuz () – İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için hazırlanan eylem planı ile nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öksüz, üniversiteler, ihracatçı birlikler ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile çeşitli çalıştaylar düzenleyerek bir eylem planı hazırladıklarını söyledi ve 10 Nisan tarihinde Ticaret Bakanlığının projeyi onayladığını ve YÖK ile imzaların atılmasıyla, üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilerin tekstil ve deri sektörünü tercih etmeleri durumunda öğrenim hayatları boyunca asgari ücrete kadar burs vereceklerini ve öğrencilerin mezun olmaları ertesinde beş yıl boyunca iş garantisi verileceğini duyurdu.

’nın sorularını yanıtlayan Öksüz, sektörü canlandırmak için hazırladıkları öğrencilere yönelik projeyi şöyle anlattı:

“Tekstil ve deri sektörlerine hazır giyim ile halıyı da eklediğimizde, bütün bileşenleriyle 2018 yılında yaklaşık 30 milyar dolar ihracat performansı sergilendiğini görüyoruz. Ayrıca sektörlerimiz yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz her yıl dış ticaret fazlası veriyor.

“Bu yüzden ülkemizin oldukça rekabetçi olduğu bu sektörlerimizin yarınına sahip çıkmak, çağın gereklerine ayak uydurmasını sağlamak, sektörümüze yönelik algıya pozitif katkı sunmak ve eğitim, üretim, istihdam ilişkisini güçlendirerek özellikle nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için elimizi taşın altına koymaya karar verdik.

“Yaklaşık bir yıl kadar önce Ülkemizde Tekstil Mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerin bölüm başkanlarıyla bir araya gelmeye başladık. Gördüğümüz tablo hiç de iç açıcı değildi. 20 yıl önce Tıp Fakülteleri ile aynı puanda tercih edilen Tekstil mühendisliği bölümleri geldiğimiz noktada, tercih puanlarının düştüğünü, bir çok bölümün kontenjanlarını dolduramama sorunu ile karşılaştığını gördük.

“Tekstil Mühendisliği bölümlerinin tercih edilememenin dışında bölümün yapısal sorunlarına da eğilerek, özel sektörü de işin içine katarak ne yapılması gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Yükseköğretim Kurulumuzun ve Ticaret Bakanlığımızın da bu konuda bizlere destek vermesinin sonucu olarak sektörümüz adına büyük bir adım attık.

“Günümüzde üretim teknolojileri artık dijital teknolojilerden istifade edilerek Endüstri 4.0’a evriliyor. Bizim de bu değişime entegre olabilmemiz için mevcut alt yapımızı güçlendirmemiz şart. Katma değerli üretimi ve verimliliği artırabilmek için iyi eğitim almış nitelikli ve beceri kabiliyeti yüksek işgücünün sektöre kazandırılması hayati önem taşıyor. Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda eğitimin önemini vurgulamayı ve bu konuda bir bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefledik.

“Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz projemiz sayesinde sektörün gelecek vizyonu ile örtüşmeyen tablonun değişmesini bekliyoruz. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) öncülüğünde bir araya gelen 12 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de tekstil ve deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından imzalanan protokolle ise bu yıldan itibaren tekstil mühendisliğine ilginin artacağına inanıyoruz.

“Öncelikle üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerin, ilk 80 bine girmesi ve ilk beş tercihinden birinin Tekstil Mühendisliği bölümü olması gerekiyor. Sınavda ilk 20 bine giren öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücret, 20 – 50 bin arasına giren öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücretin yüzde 70’i, 50 – 80 bin arasında giren öğrencilere asgari geçim indirimi hariç asgari ücretin yüzde 50’si olacak şekilde burs verilmesini planlıyoruz.

Öksüz, burs almaya hak kazanan öğrencilerin not ortalaması 2.5 ve üzeri olduğu takdirde eğitim hayatı boyunca burslarının kesilmeyeceğini ve ilgili bölüm mezunlarının sektörde faaliyet gösteren firmalarda doğrudan işe başlayabileceklerini ve bu sayede var olan iş bulma kaygısını da ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi ve şunları söyledi.

“Öğrencilere sağlanacak burslar, projenin paydaşları olan Türkiye genelinde tüm Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından verilecektir.

“2018 yılında 13 tekstil mühendisliği bölümüne 542 kişilik kontenjan tanınmıştı. Ancak bu kontenjanın sadece 228 tanesine öğrenci yerleşti. Sadece üç üniversitenin ilgili bölümünde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılabildi. Tekstil mühendisliğini tercih eden en başarılı öğrenci ise sıralamada 90 binlerde yer aldı.

“Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda bir tıp fakültesine girebilecek kadar puan alan öğrencilerin girdiği tekstil mühendisliği bölümü sıralaması oldukça geriledi. Bölümün tercih edilmemesi, sanayicileri işletmelerinde tekstil mühendisine duydukları ihtiyacı farklı mühendislik dallarından mezun olan öğrencilerle gidermeye sevk etti. Sektörün nitelikli işgücünde yaşadığı azalma böylelikle devam etti.

“Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda; mesleki eğitim veren hiçbir bölümde bu denli geniş kapsamlı bir teşvik yok. Dolayısı ile sağlanan bu imkânın bu yıldan itibaren tekstil mühendisliğine olan ilgiyi artırmasını bekliyoruz. Bölümün alt yapı unsurlarında da iyileştirmeye gidilirse; bu yıl tekstil mühendisliğini seçecek öğrencilerin mezun olmalarından itibaren durumun iyileşeceğini umuyoruz.” (Fotoğraflı)