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İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı

EKONOMİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2018/13 sayılu tebliğ yayımlandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,  ülkede üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı...

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yayımlandı
EKONOMİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2018/13 sayılu tebliğ yayımlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,  ülkede üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak, ürettikleri ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat Kapsamında belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasının yürürlüğe konulabileceği ifade edildi. Seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan sırların ana hammaddesi olan 'frit' ithalatının son dönemde ciddi şekilde arttığı yönünde yerli üreticilerden gelen şikâyetlerin değerlendirilerek bir çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan inceleme neticesinde söz konusu ürünün ithalatında son dönemde ciddi şekilde artış yaşandığı ve ithal ürünlerin piyasa payının artış eğiliminde olduğu; bununla birlikte, incelenen dönemde yerli üretimin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmaların ortaya çıktığı da gözlemlenmiştir. Buna göre, 12/6/2018 tarihli 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2018/13 Sayılı Tebliğ ile düşük birim fiyatlı ithalatın piyasa bozucu etkisinin önüne geçilmesi, üretici firmaların ithalat baskısına karşı korunması amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama fiyatları da dikkate alınarak 0,6 ABD Doları/kg altında olan frit ithalatı için gözetim uygulaması başlatılmıştır."

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