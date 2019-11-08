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İthalat birim değer endeksi Eylül’de yıllık yüzde 5.3 azaldı

İthalat birim değer endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 ve ihracat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 3.4 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı dış ticaret endekslerine göre, ithalat birim değer...

EKONOMİ 08.11.2019, 10:13
İthalat birim değer endeksi Eylül’de yıllık yüzde 5.3 azaldı
İthalat birim değer endeksi, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 ve ihracat birim endeksi de aynı dönemde yüzde 3.4 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı dış ticaret endekslerine göre, ithalat birim değer endeksi, Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.8, yakıtlarda yüzde 14.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.4 azaldı.
İthalat miktar endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19.4, yakıtlarda yüzde 3.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.6 arttı. Endeks üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.4 yükseldi.
İhracat birim değer endeksi Eylül’de gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.2, yakıtlarda yüzde 15.2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.1 azaldı.
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. Endeks Eylül’de yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.3, yakıtlarda yüzde 541.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.0 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Ağustos ayında 164.2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.1 artarak, Temmuz ayında 167.7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 162.7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3.8 artarak, Eylül ayında 169’a yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Ağustos ayında 122.9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1.3 azalarak, Eylül ayında 121.3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 117.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4.1 artarak, Eylül ayında 122 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Eylül ayında 101.6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2.0 puan artarak, Eylül ayında 103.6 oldu. 
Dış ticaret haddi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 puan artarak 103.5 oldu. (Tablo ve Grafik)

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