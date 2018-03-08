ITB Berlin'e Antalya damgası

ALMANYA ve Avrupa pazarında son iki yıldır ciddi düşüş yaşayan Antalya, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda en çok ilgi gören destinasyon oldu. Turizmciler, Antalya'nın, Almanların en çok sevdiği tatil destinasyonu İspanya'nın Mayorka Adası'ndan bile yüzde 20 daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin'in ikinci gününde turizm profesyonelleri, Almanya ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Antalya'nın 1000 metrekare alanda deniz-kum-güneşten golfe, kültürel ve tarihi değerlerinden doğa değerlerine her yönüyle tanıtıldığı fuarda en büyük ilgiyi, Türkiye ve Antalya görüyor. Antalya ve Türkiye'nin en önemli tur operatörleri ve hava yolu şirketleri dünyaca ünlü fuarda ayrı bir alanda farklı konseptlerde tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyor.

FUARA TÜRKİYE DAMGASI

2016 ve 2017'de Almanya pazarında sıkıntılı bir dönem geçirildiğini hatırlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Tabii o sıkıntılar geçen senelerdeki fuarlara da yansımış ve oldukça sönük geçmişti. Berlin Fuarı sadece Almanya olarak değil, tüm dünya turizmi açısından çok önemli. Tüm dünyanın buluştuğu ve tüm destinasyonların konuşulduğu bir fuar. Bu sene son iki yılın aksine fuarda Türkiye'nin damgası olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye çok yoğun ilgi ve talep var. Bu ilgi ve yoğunluğun 2014 yılındaki gibi olması bizim için sevindirici. Tekrar Avrupa pazarında Türkiye ve özelinde de Antalya'ya ciddi geri dönüş başladı. Geçen yıla kıyasla en düşük tur operatöründe bile yüzde 50'lik artış var. Bu artış bazılarında yüzde 100'ü buluyor. Otele göre değişmekle birlikte Antalya otellerine ciddi talep var" dedi.

TİTANİC OTEL SAYISINI ARTIRIYOR

Almanya ve Avrupa pazarının bu sene geçen yıla göre daha hareketli olacağının 2-3 ay öncesinden erken rezervasyon talepleriyle ortaya çıkmaya başladığına dikkat çeken Titanic Hotels Genel Koordinatörü Gökhan Özbatır ise "Erken rezervasyonlarda yüzde 30'dan 60-70'lere varan oranlarda artış söz konusu. Burada da bunun bu şekilde devam ettiğini görmek sevindirici. Fuar gerçekten hareketli. Titanic grubu olarak Türkiye'de 9 otelimiz, Berlin ve Almanya'da 3 otelimiz var. Yatırım aşamasında da 2 otelimiz var. Biri Antalya'da biri de Hamburg'da. Belek'te proje aşamasındaki otel için 40-50 milyon euroluk yatırım planlanıyor. Hamburg'da da bir binayı 280 odalı bir otele dönüştüreceğiz" diye konuştu.

ALMANLAR MAYORKA'DAN DAHA ÇOK TALEP GÖSTERİYOR

2016'dan itibaren Almanya merkezli faaliyetlere başlayan dünyanın en büyük tur operatörlerinden, ana pazarı Rusya ve Ukrayna olan Anex Tour, bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye turist akışını artırıyor. Almanya'dan İspanya, Mısır, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Türkiye pazarlarına çalıştıklarını kaydeden Hakan Bakar, "Türkiye'ye geçen sene talep olmadığı için planlarımızı da az yapmıştık. 2018'de Türkiye'ye talep arttı bariz bir şekilde. Bugün Almanya'da sorgulanan seyahatlerde en çok talep Türkiye'ye geliyor. Almanların klasik en çok turist gönderdiği turist destinasyonu İspanya'da Mayorka Adası'dır. Antalya'ya, aşağı yukarı oradan yüzde 20 daha fazla bir talep ve satış mevcut. Biz Anex olarak Türkiye'ye, bu yıl daha yoğun bir operasyon yapıyoruz. Avrupalı ve Alman, Türkiye'yi seviyor. Çünkü Türkiye'nin ürün kalitesi çok yüksek. Dolayısıyla çok daha güzel bir ürün satın alabiliyor ve bu açıdan pek rakibi yok" dedi.

MORALLER YÜKSEK BAŞLADI

Avrupa ve Alman pazarında daha önceden de aldıkları bilgilere göre yaşanan artışların fuar sürecinde de devam ettiğini anlatan Manavgat-Side Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut ise şöyle konuştu:

"Son 2 gündür yaptığımız görüşmelerde sadece Almanya değil diğer Avrupa pazarlarında da ciddi artış görünüyor. Geçen yıl 1.9 milyon civarındaydı Almanlar Antalya'da, bu sene 3 milyon veya üzerinde bir rakamla Alman pazarını kapatırız. Yüzde 100'lük artış olmayabilir ama yüzde 60-70 dolayında artışla pazarı kapatırız. Benelüks, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İskandinav pazarında ciddi artış var. Antalya'nın bu sene 2014-2015 rakamlarına çok rahat ulaşacağını tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi sürpriz pazarlar da var. Ruslar ciddi düzeyde. Turizmcinin aslında fuar öncesi morali yüksekti ve moralli geldiğimiz bir fuarda daha başarılı oluyoruz. Sen futbol takımını moralli çıkarırsan maça 1-0 önde başlarsın. Biz de bu sene sanki maça 1-0 önde başlamış gibiyiz."

IRONMAN TURKEY'E YOĞUN İLGİ

Antalya'da uluslararası düzeyde Ironman Turkey ve Runatolia Maratonu'nu düzenleyen TURSET Project Management firması Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, spor turizmi açısından ilgiyi değerlendirdi. Son iki yılda yaşanan jeopolitik krizlerden en az etkilenen grup, spor turizmi olsa da ciddi düşüşler yaşandığına değinen Emeklioğlu, geçen yıl 55 ülkeden 1600 sporcunun katıldığı dünya triatlon serisinin Türkiye ayağı olan Ironman Turkey'e bu yıl 60'dan fazla ülke ve 100'den fazla şehirden 2 bin 400 sporcu beklediklerini söyledi. Sporcu kayıtlarını açar açmaz 34 ülkeden 380 kayıt yapıldığını belirten Emeklioğlu, "Bu çok önemli bir veri bizim için. Aldığımız tepkiler Türkiye'ye talebin çok olumlu olduğunu gösteriyor" dedi.

Fuarın geçen yıla oranla çok daha iyi geçtiğini dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş da "Katılım yüksek. Turizmcilerin motivasyonu yüksek, dolayısıyla beklentiler yüksek. Fuarda olumlu bir hava estiğini gördüm. Turizm Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız da oldukça olumlu konuştular, stantları dolaşarak herkese moral dağıttılar. Bu sene anormal bir şey olmazsa Alman pazarında yüzde 70 artış beklendiğini gördük, inşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.



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