ITB Berlin'de Antalya'ya yoğun talep (2)

MERKEL'E ANTALYA DAVETİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, ITB Berlin açılışında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile turizm konusunda bir süre sohbet etti. Turizmin iki ülke için önemli olduğunun belirtildiği sohbette Yağcı, Merkel'e "Almanya'dan daha fazla turist bekliyoruz. Sizi de Antalya'da tatile bekliyoruz" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ITB Berlin Turizm Fuarı'nın Türkiye ve Antalya stantlarını ilk gün ziyaret etti. Çavuşoğlu, Antalya standındaki oteller ve turizm örgütlerini tek tek gezerek, 'başarı' dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya'daki iş kadınlarının gönüllü katılımıyla düzenlenen 'Yörük Gelini Defilesi'ni izledi.

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