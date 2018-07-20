Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

İtalya'da koalisyon ortağı Lig partisi Weidmann'ın ECB Başkanı olmasına karşı

İstanbul, 20 Temmuz () - İtalya'da koaisyon ortağı olan Lig partisi, Mario Draghi'nin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın seçilmesine karşı olduğunu duyurdu. Lig Partisi'nin...

İtalya'da koalisyon ortağı Lig partisi Weidmann'ın ECB Başkanı olmasına karşı

İstanbul, 20 Temmuz () - İtalya'da koaisyon ortağı olan Lig partisi, Mario Draghi'nin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın seçilmesine karşı olduğunu duyurdu.
Lig Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan ekonomi politikası şefi Claudio Borghi, Weidmann'ın ECB Başkanı olmasının Avrupa'nın parçalanmasına yol açacağını savundu.
"Weidmann, İtalya için iyi bir seçim olmaz" diye konuşan Borghi, "Weidmann'ın şahin görüşleri, sınırlayıcı para ve maliye politikası önerileri, Avrupa'nın parçalara ayrılmasına, dağılmasına yol açabilir" dedi.
ECB Başkanı Mario Draghi'nin 8 yıllık görev süresi Ekim 2019'da sona erecek.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328