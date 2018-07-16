İsviçre ABD’nin ek gümrük vergilerini WTO’ya şikayet etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Temmuz () – İsviçre, ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergiler sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayette bulundu.
İsviçre, ABD’nin yüzde 25 çelik ve yüzde 10’luk alüminyum ek gümrük vergilerinin WTO’nun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na (GATT) ters düştüğü savıyla, WTO’dan anlaşmazlık danışmanlığı yapılmasını istedi.
Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Temmuz () – İsviçre, ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergiler sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayette bulundu.