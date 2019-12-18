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Isuzu ve Volvo teknolojide işbirliği yapacak
Volvo ve Isuzu Motor bağlayıcılığı olmayan bir teknoloji işbirliğine imza attı. Anlaşmanın amacı, "yapılan işbirliğiyle sektördeki fırsatları en iyi hale getirmek" olarak belirlendi. İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre,...
EKONOMİ 18.12.2019, 10:22
Volvo ve Isuzu Motor bağlayıcılığı olmayan bir teknoloji işbirliğine imza attı. Anlaşmanın amacı, "yapılan işbirliğiyle sektördeki fırsatları en iyi hale getirmek" olarak belirlendi.
İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, dönüşümün ilk adımı çerçevesinde, Isuzu Motor ve UD Trucks için dayanıklı kamyonlar üretilecek.
Volvo Grup CEO’su ve Başkanı Martin Lundstendt, gerçekleşen iş birliğinin teknoloji adına güzel bir adım olduğunu ve müşterileri ve iş ortakları için de fayda yaratmaya devam edeceklerini belirtti ve "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yararı doğrultusunda, işbirliğimizi teknoloji, satış, hizmetler ve diğer alanlara genişletme konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz" dedi.
İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, dönüşümün ilk adımı çerçevesinde, Isuzu Motor ve UD Trucks için dayanıklı kamyonlar üretilecek.
Volvo Grup CEO’su ve Başkanı Martin Lundstendt, gerçekleşen iş birliğinin teknoloji adına güzel bir adım olduğunu ve müşterileri ve iş ortakları için de fayda yaratmaya devam edeceklerini belirtti ve "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yararı doğrultusunda, işbirliğimizi teknoloji, satış, hizmetler ve diğer alanlara genişletme konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz" dedi.
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