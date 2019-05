ISTEB: Emlakçılıkta etkin bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç var

İstanbul, 6 Mayıs () - Resmi gazetede yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”in eksiklerini değerlendiren İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Başkan Vekili Akın Uzunoğlu, “Söz konusu yönetmeliğin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, sektör temsilcileriyle birlikte bir stratejik plan hazırlama yöntemleriyle çalışılarak sonucunda etkin bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Türkiye’nin ilk emlak acenteleri kooperatifi olan, “Hedef Saygın Emlakçılık” sloganıyla, farklı bölgelerde faaliyet gösteren emlakçıların biraraya gelerek kurduğu ve şimdiden 26 üyeye ulaşan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB), “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”de yer alan bazı eksik ve yanlışlıklara dikkat çekti.

Etkin bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç duyuluyor

ISTEB Başkan Vekili Akın Uzunoğlu, sektöre düzenleme ve standart getirilmesi beklenen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili sektörün derinliğine nazaran yeterli gelmediğini belirterek, konunun yeterince ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İş Sahibinin İstekleri” ifadesindeki belirsizlikler

ISTEB Başkan Vekili Akın Uzunoğlu, yönetmelikte iş sahipleriyle yapılan sözleşmenin yanı sıra iş sahibinin isteklerine de uyma yükümlülüğü getirdiğini vurguluyor. Buradaki "iş sahibinin istekleri" ifadesinin kapsam ve sınırlarının belirsizliğine değinen Akın Uzunoğlu, “Bu hüküm emlakçıların, taşınmaz sahibinin emirlerine mutlak olarak uyulacağı anlamına geliyor. Ancak her türlü emre uyulması hukukun genel prensiplerine aykırıdır. Örneğin satışa konu olan dairenin 120 metrekare olmasına rağmen, daire sahibinin ‘ilana 140 metrekare yazılmasını istiyorum’ yönünde bir talepte bulunması halinde, emlakçıyı bu talebe uyma zorunluluğu getiriliyor. Oysa bu talep açık bir biçimde emlakçının taşınmazı satın alacak kişiyi aldatması anlamına gelir ve Türk Borçlar Kanunu'nun 36. maddesine aykırılık taşır. Emlakçıyı bu talebe uyma yükümlülüğü altına sokmak, emlakçının hukuki sorumluluğunu doğuracaktır. Yönetmelikteki ‘iş sahibinin istekleri’ ifadesinin bu haliyle uygulanabilmesi oldukça sakıncalı olup gerek hukukun genel prensiplerine gerekse sözleşmeler hukukunun doğasına aykırıdır” dedi.

Her taşınmaz için ayrı ayrı yer gösterme belgesi imzalama zorunluluğu

Istanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Başkan Vekili Akın Uzunoğlu, yönetmelikte her taşınmaz için ayrı-ayrı yer gösterme belgesi düzenleme zorunluluğuna da dikkat çekti ve “Emlak sektöründe bir müşteriye tek seferde birden fazla ev gösteriliyor. Her bir ev için ayrı ayrı belge düzenlemek müşteri için adeta bankadan kredi çeker gibi imzalanması gereken pek çok evrak anlamına gelecektir. Dolayısıyla müşteride ‘ben neye imza atıyorum’ tereddüdü doğacak ve imza atmaktan kaçınacaklardır. Öte yandan 19. maddenin 2. fıkrası uyarınca, yer gösterme belgesinde müşterinin ad-soyadının yanı sıra iletişim bilgileri ve T.C. kimlik numarasının da bulunması zorunluluğu var. Bu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık taşıyor. Zira yer gösterme belgesinde müşterinin ad soyad, telefon numarası ve imzası gibi bilgilerin yer alması gerek müşteriye ulaşma gerekse belgenin doğruluğunu gösterme amacı açısından yeterlidir” dedi. (Fotoğraflı)