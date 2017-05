İstanbullu işadamları Çanakkale'de

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında bu kez Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile İSO Meclisi ve Meslek Komiteleri üyeleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ÇTSO) ziyaret ederek, işbirliği fırsatlarını araştırdı. İlk olarak ÇTSO Piri Reis Müzesi'ni gezen İSO üyeleri, ardından ÇTSO Meclisi Başkanı Osman Okyay ve ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin'in ev sahipliğindeki toplantıya katıldı. ÇTSO İçdaş Toplantı Salonu'ndaki buluşmada ilk konuşmayı yapan ÇTSO Meclis Başkanı Osman Okyay, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için İstanbul'un yanına yeni cazibe merkezleri koyabilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

GELECEĞİN KAZANANLARI OLACAKLAR

Gerek bulunduğu konum itibariyle bir bağlantı noktası olmasıyla, gerek tabiat özellikleri ve sosyo ekonomik yapısıyla Çanakkale'nin bu bölgede cazibe merkezi olma potansiyeli en yüksek illerin başında geldiğini kaydeden Okyay şunları söyledi:

"Çanakkale yeni tarım devriminin laboratuvarı olabilir. Yenilenebilir enerjide sadece üretici değil, tüm gelişmiş rüzgar türbini ve güneş panellerinin sanayicisi, yazılımcısı ve tasarımcısı olabilir. Kültür ve sağlık turizminin en önemli lokasyonlarından birisi olabilir. Çanakkale bir ileri eğitim merkezi haline gelip, ülkenin üretken zeka ihtiyacını karşılayabilir. Çanakkale'nin tıpkı ülkemiz gibi parlak bir geleceği olduğuna inancımız tam. 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu kentin ufku genişlemiştir. İstanbul- İzmir aksında gelecek 10 yılın en önemli gelişim alanları Çanakkale ve Balıkesir olacaktır. Bu nedenle bir kez daha bu kente yatırım yapanların geleceğin kazananları olacağını söylemek isterim."

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

İSO Meclis Başkanı, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay da Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini, ancak bu kritik dönemleri atlatabilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacın sonsuz olduğunu vurguladı. Zeynep Bodur Okyay şöyle dedi:

"Hepimiz, Türkiye'nin parlak bir hikayesi olduğuna inanıyoruz ki; sanayiciler olarak bugün aslında her türlü zorluğa karşı emeğimizi de, sermayemizi de, işimize koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkenin tabii ki Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinden sonra 2000'li yıllarda ciddi bir vizyonu oldu ve ivmeyle reform yapma iradesi olduğunu gördük. Dolayısıyla zaman zaman çeşitli gündemlerle bu irade inkıtaya uğrasa da aslında Türkiye bu yolda ilerlemeye devam etmeli."

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, İstanbul'un sanayisi ve ekonomisinin, İstanbul'un kendi sınırları içine artık sığmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Baktığımız zaman şehrin bu hacimsizliğinden dolayı da biz artık bir Marmara kümelenmesi, İstanbul'un o ekosistemdeki gücünü ve birikimini artık yakın çevre üzerinden mümkün olduğu kadar değerlendirme ve kullanma noktasında bir vizyon ortaya koyuyoruz. Çok şükür lojistik noktasındaki her geçen gün süren gelişmeler, yapılan yatırımlar da, artık İstanbul'un içinde bir yaşam sürmekten, İstanbul'un içinde işe gidip gelmekten, bu tür şehirlere gidip gelmeyi daha da kolaylaştırıyor. İstanbul'un bu ekosistemini biz artık Marmara kümelenmesi şekline taşıdığımız müddetçe, zaten Türkiye'nin katma değerine ve Türkiye'nin birikmiş teknolojik, sermaye hakkına değer katacağız. Böyle bir vizyonun ortaya koyulması gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yarınlara yönelik yeni teşvik politikasında da hep anlatmaya çalıştığımız bu, bu olmak zorunda."

'İSTANBUL'DAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÜK ALACAK'

İSO Başkanı Bahçıvan, geçtiğimiz 18 Mart tarihinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul'u rahatlatacağını da kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle bu köprünün yapılacak olması tabi ki Çanakkale'yi İstanbul'dan çok önemli bir yük alacak şehir haline getirecek. Bunu sadece lojistik olarak düşünmemek lazım. Kıymetli iş gücünün de İstanbul'a alternatif yaşamını sürmek isteyeceği, yüksek katma değer ve değer üretecek insanlarımızın gözü kapalı gelebileceği nadir vilayetlerden bir tanesi olma noktasında Çanakkale ilerliyor. Bu çok önemli bir fırsat ve şans."

Konuşmaların ardından Çanakkale Tanıtım filmi izlendi. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve Meclis Başkanı Osman Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a plaket verdi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İSO Meclisi ve Meslek Komitesi üyeleri, Kale Seramik Fabrikaları'nı ve Kale Grubu Kurucusu merhum işadamı İbrahim Bodur'un Yenice İlçesi'ne bağlı Nevruz Köyü'ndeki mezarını ziyaret etmek için Çan İlçesine hareket etti.

FOTOĞRAFLI