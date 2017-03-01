İstanbul,’da şubat ayında TÜFE yüzde 0.33, TEFE 0.20 arttı

İstanbul, 1 Mart () - İstanbul'da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar (TÜFE) yüzde 0.33, toptan fiyatlar (TEFE) ise yüzde 0.20 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.15, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 6.84 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.52, toptan fiyatlar ise yüzde 12.29 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Şubat 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.69, gıda harcamalarında yüzde 1.04, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.55, konut harcamalarında yüzde 0.53 artış gösterdi.

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 5.21, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.65, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.51 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.

2017 Şubat ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda; mensucat grubunda yüzde 0.93, madenler grubunda yüzde 0.60, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.41, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.39 artış gösterdi.

Bu dönemde, kimyevi maddelerde yüzde 0.95, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.68, inşaat malzemelerinde yüzde 0.08 azalış meydana geldi.