İstanbul’da Aralık ayında en yüksek fiyat artışı yaş üzümde

İstanbul, 2 Ocak () – İstanbul’da Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 36.07 artışla, yaş üzüm olurken, fiyatı en fazla azalan ürün ise, yüzde 19.30 düşüşle maç bileti oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yaş üzüm, yüzde 36.07 ile, fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 24.18 ile domates, yüzde 19.02 ile salatalık, yüzde 17.31 ile taze fasulye ve yüzde 12.80 ile balık oldu.

2017 Aralık ayında maç giriş bileti ücreti yüzde 19.30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 10.83 ile ıspanak, yüzde 10.30 ile portakal, yüzde 8.43 ile pırasa ve yüzde 2.69 ile ayva oldu.