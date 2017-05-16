Istanbul Talks’da geleceğin teknolojisi konuşuldu

İstanbul, 16 Mayıs () – Istanbul Talks Fintech 2017 Konferansında geleceğin finansal teknolojileri ele alındı.

Fintech özel konulu konferansta fintechin ortaya çıkışı ve geleneksel sistemlerle bütünleşmesiyle finansal sistemlerde yarattığı yenilikler, bankacılıkta kullanımı gibi konularda düşünceler ele alındı.

Kanal D Haber Müdürü Emin Çapa’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sabah oturumunda , Çapa, acaip bir dönemden geçildiğini, babaların çağında eğitim görenlerin çocuklarının ve hatta torunlarının çağındaki teknolojyle yaşamaya çalıştığını dile getirdi. Çapa benzetmesini “haritasız bir ortamda yol alıyoruz” cümlesiyle sürdürerek sözü Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil’e verdi. Erbil, teknolojnin değişmesine karşın ihtiyaçların değişmemesi nedeniyle bankalardan beklentinin de değişmediğine dikkat çekti. İhtiyaçları giderdikleri sürece insanlarla ilişkilerin süreceğini vurgulayan Erbil, teknolojinin artık eskisi kadar pahalı olmadığına işaret ederek “Bizim çok büyük paralarla aldığımız teknolojilerer artık küçük veya orta ölçekli firmalar çok daha cuzi rakamlarla ulaşabiliyorlar” dedi.

QNB Finansbank CEO’su Temel Güzeloğlu ise “şahıs olarak sevmemekle birlikte Trump’ın sözünü hatırlatmak istiyorum” diye başladığı konuşmasında şöyle dedi:

“Trump bilgiyi üçe ayırmıştı; bilinen bilinen bilgi, bilinmediği bilinen bilgi ve bilinmeyen ve bilinmediği bilinmeyen bilgi. Bizim işimiz bilinmeyen ve bilinmediği bilinmeyen bilgiye ulaşmak. Bilgi teknolojisi 30 yıllık sürede çok büyük bir aşama kaydetti. Bugün telefonlarımızda 256 GB data taşıyabiliyoruz. Bunu yorumlayıp ona göre strateji belirlememiz gerekiyor.”