İstanbul su ürünleri ihracatçılarının yeni Başkanı Müjdat Sezer

İstanbul, 13 Nisan () - İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer oldu. Sektörün tüm paydaşları ile birlikte daha büyük ihracata imza atacaklarını belirten Sezer, “Ürünlerimizin kalitesi yüksek. Ürünlerimizi dünya fiyatının altında satılmaması için çalışma yapacağız” dedi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu seçimleri 11 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin merkez binasında yapılan ve tek liste ile gidilen seçimde birliğin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Müjdat Sezer seçildi. Sezer iki bine yakın üyesi bulunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin dört yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütecek. Has Tavuk’un Yönetim Kurulu Başkanlık görevini de sürdüren Sezer, Ahmet Tuncay Sagun yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Genel Kurulun açılışın konuşmasını yapan Ahmet Tuncay Sagun, ihracatta büyük yol kat ettiklerini söyledi ve ekledi, “Başkanlık döneminde en büyük kazancım değişik sektörlerde önemli isimleri tanımak oldu. Bundan böyle TİM çatısı altında sektörü en iyi şekilde temsil edeceğim.”

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Müjdat Sezer, yeni dönem hedeflerini şöyle açıkladı:

“Sektör ve birlik arasındaki iletişim kanallarını güçlendireceğiz. Ürünlerimizin kalitesi yüksek. Bu ürünleri dünya fiyatlarının altında satılmasının önüne geçeceğiz. Dünya artık sektörümüzü ve birliğimizi tanıyor. Sektör olarak geçen yıl yüzde 19.6’lık artışla iki milyar 261 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 2.5 milyar doların üzerine çıkacağız. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise beş milyar dolara daha erken ulaşacağız.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “yönetim kurullarında en az iki, denetim kurullarında bir kadın üye bulundurun” tavsiye kararına İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği de uydu. TSM Deniz Ürünleri San ve Tic. A.Ş’ni temsilen Firdevs Külekçioğlu yönetim kuruluna seçilen tek kadın üye oldu. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Müjdat Sezer (Hastavuk Gıda), Ahmet Tuncay Sagun (Kemal Balıkçılık), Ahmet Kaan (Kaanlar Gıda), Vehbi Merzeci (Orvesa Gıda), Nerdin Alp (Banvit), Teoman Durukan (Rella Gıda Sanayi), Firdevs Külekçioğlu, (TSM Deniz Ürünleri), Faruk Kemal Babila (Liman Entegre), Ömür Oral (Emre Piliç Gıda), Mustafa Alper Şölen (Akşeker Tarım), Onur Özkul (Bupiliç Entegre Sanayi)