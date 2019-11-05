İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye daha istihdam sağlandı

Bağcılar Belediyesi, İŞKUR ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokol çerçevesinde işsizlik problemine çözüm yolları sunuyor. İŞKUR’la yapılan anlaşma sonucunda 70 kişiye İstanbul Havalimanı’nda iş imkanı sağlanırken, son 3 yılda 1.400 kişi istihdam edildi.

Bağcılar Belediyesi, İŞKUR ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokol ile İstanbul Havalimanı’nda 70 kişiye istihdam sağladı. Belediyeler KOSGEB, İŞKUR ve birçok vakıf ile işbirliği yaparak gençleri, kadınları ve engellileri iş sahibi yapıyor.

3 YILDA 1400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, son 3 yılda sağlıktan güvenliğe kadar farklı sektörlerde 1.400 kişiye istihdam sağlandı. Önceki gün 70 kişinin iş sahibi olması için bir program daha gerçekleştirildi. Çelebi Havacılık Servisi A.Ş.’nin eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için özgeçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. 1502 başvuru arasından kriterlere uyan 300 kişi davette bulunuldu.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firma olan Çelebi Havacılık Servisi A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden Hilal Duran ile iş arayanlar bir araya geldi. Duran, başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Kimi çocuklarına bir ekmek götürebilmek, kimi de geleceğini kuracağı parayı kazanmak için mülakatta ter döktü. İncelemenin ardından aranan şartlara uyan 70 kişi, “Uçak Yükleme Boşaltma”, “Köprü Operatörü Yardımcısı” ve “Bagaj Yükleme” bölümlerinde çalışmak üzere İstanbul Havalimanı’nda görevlendirilecek.

DAR GELİRLİ KADINLAR İÇİN KERMES DÜZENLENDİ

Dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için mikrokredi desteği sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Bağcılar Belediyesi bir projeye daha imza attı. Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyada öncülüğünü yaptığı ve ülkemizde de ilk defa 2003’te dönemin AK Parti milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından başlatılan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı içerisinde Bağcılar’da bir kermes düzenlendi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde mikrokredi kullanan 19 kadın stant açtı. Kermeste el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlardan kimi çocuklarının eğitim masrafını karşılamak kimi de geçimini sağlamak için ürünlerini satışa sundu.

Vakıf yetkilileri, Bağcılar’da 2010 yılından bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi dağıtımı yaptıklarını ve şu anda aktif olarak 200 kadının kredi kullandığını belirtti. Eski Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin’in birlikte açılışını yaptığı kermes 9 Kasım gününe kadar açık olacak.