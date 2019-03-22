İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Mart () - Türk Hava Yolları ve yer hizmetleri kuruluşu Turkish Ground Services’ın (TGS) yöneticileri, İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma öncesinde bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, TGS Genel Müdürü S. Nurzat Erkal, Türk Hava Yolları'nın İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da katıldı.

TGS yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Büyük göçte de TGS’ye çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir, sizlere inancım 9 yıldır olduğu gibi bundan sonrası için de tamdır" dedi ve ekledi:

"Bu büyük sorumlulukta omuz omuza, etle tırnak olup sahada sizlerle beraber ter dökmeye hazırım. Yeter ki bize gözlerini diken tüm dünyaya karşı birlik olalım, güçlü olalım ve asla yılmayalım. Türk Hava Yolları’nın 86. yılında, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanı’mızda yeni tarihi başarıların ilk adımını atalım. İstanbul Havalimanı’nın 5-6 Nisan’da yapılacak olan tam kapasite taşınmayla birlikte turizmin, fuarcılığın ve ihracatın artarak ülke ekonomimize büyük faydalar sağlamasını diliyorum" dedi. (Fotoğraflı)