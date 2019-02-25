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İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da başlayacak

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu. Taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03:00'da  başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek. Kademeli olacak geçiş...

İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da başlayacak

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu.
Taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03:00'da  başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00:00'da bitecek.
Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı’nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı:
LTBA’dan LTFM’ye 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 05 Nisan 2019 saat 00:00 UTC ’de başlayıp, 06 Nisan 2019 saat 21:00 UTC ’de bitecek.
Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.
45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.
Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.

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