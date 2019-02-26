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İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyacak iki araca 24 saat trafikte seyir izni

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Şubat () - Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndaki depolarından istanbul Havalimanı'na malzeme taşıyacak iki araca trafikte 24 saat seyir izni verildi.  THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki depolarından...

İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyacak iki araca 24 saat trafikte seyir izni

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Şubat () - Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndaki depolarından istanbul Havalimanı'na malzeme taşıyacak iki araca trafikte 24 saat seyir izni verildi. 

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki depolarından yolcuların uçakta kullanacağı malzemelerin İstanbul Havalimanı'na taşınması işi kapsamında 2 araca 24 saat trafikte seyri için izin başvurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), Toplu Ulaşım Hizmetleri raporu doğrultusunda güzergah izin belgesi almak kaydıyla gıda ve gıda malzemeleri ile muhtelif yük taşıyacak iki araca 24 saat trafikte seyir izni verdi. 

 

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