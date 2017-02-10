İstanbul'da satılık konut fiyatları yüzde 22 arttı kiralık ise değişmedi

İstanbul, 10 Şubat () - Hürriyet Emlak Ocak 2017 Emlak Endeksine göre İstanbul'da satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 22 artarak 4 bin 491 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise değişim olmadı.

Yılın ilk ayının emlak endeksi verilerine göre İstanbul'da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 22 oranında artarak 4 bin 491 liraya ulaştı. İlçe bazında bakıldığında son bir yılda en yüksek artış yüzde 26 ile Şile'de meydana geldi. Şile’de metrekare olarak ortalama konut fiyatı 3 bin 333 liraya ulaştı. İkinci sırada yüzde 25 artışla metrekare fiyatı 5 bin 200 lira olan Üsküdar bulunuyor. Üçüncü sıradaki Silivri'de ise artış yüzde 20, metrekare ortalama konut fiyatı 2 bin 128 lira. Son 1 ayın şampiyonu Beyoğlu Son dönemde fiyatlardaki düşüşle dikkat çeken Beyoğlu son bir ayda yükselişe geçti. Ortalama metrekare fiyatı yüzde 8.5 artarak 7 bin 71 liraya ulaştı. Beykoz'da yüzde 5.3 arttı ve 10 bin 178 lira oldu. Yıllık bazda ilk sırayı alan Şile'de ise artış oranı yüzde 4.8; ortalama fiyat 3 bin 333 lira oldu. Kiralarda Artış Yok İstanbul'da son bir yılda kiraların artmaması dikkat çekti. Metrekare ortalama kiralık konut fiyatı 21 lirada kaldı. Amortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. İstanbul'un birçok ilçesinde kiralarda düşüş yaşanırken; Beykoz'da yüzde 12 artarak 25 liraya, Arnavutköy'de yüzde 11 artarak 8 liraya, Avcılar'da yine yüzde 11 artarak 11liraya, Büyükçekmece'de de yine yüzde 11 artarak 11 lira ortalamaya ulaştı. Kiraların düştüğü ilçelerin başını ise Bayrampaşa çekti. İlçede bir yılda fiyatlar yüzde 35 düştü ve metrekaresi 14 liraya geriledi. Sarıyer'de yüzde 24 düşüşle 25lira, Zeytinburnu'nda yüzde 18 düşüşle 19 lira oldu.