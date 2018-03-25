ISTAC’dan Konya mesajı: Tahkimde buluşalım

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Konya iş dünyasını ve avukatları tahkimin avantajlarından yararlanmaya ve tahkimde buluşmaya çağırdı.



İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) Konya Barosu, Selçuk Üniversitesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlediği konferans, iş dünyasından, avukatlardan ve geleceğin hukukçularından yoğun ilgi gördü.



Prof. Dr. Akıncı, avukatlara ve hukukçulara mesleki açıdan İstanbul Tahkim Merkezi’nin yeni bir boyut açtığını vurguladı. ISTAC’ın seri tahkim, acil durum hakemi ve usuli zaman çizelgesi müesseselerini Türkiye’ye getirdiğini belirten Akıncı, avukatlara ve Konya iş dünyasına şu mesajı verdi:

“İstanbul Tahkim Merkezi’nde uyguladığımız usuli zaman çizelgesi avukatlara büyük bir öngörü sağlıyor ve zamanlarını verimli kullanabilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca ISTAC’da online olarak dava açılıp, dava harçları ödenebiliyor.



“Böylesine kolay bir başvuru ile ISTAC Tahkiminden yararlanmak, uyuşmazlıkları mahkeme yerine hakemler aracılığıyla, kesin ve bağlayıcı olarak ortalama altı ay gibi kısa bir sürede çözmek mümkündür.”



Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da tahkime hak ettiği önemin verilmediğini belirtirken, dünyada giderek yaygınlaşan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin avantajlarına dikkat çekti. Konya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar ise, konferans için konu hakkında araştırma yaparken bir makalede rastladığı tanıma vurgu yaparak, “Tahkim tarafları hasım değil hısım yapar. Tahkim etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretmektir” dedi.



İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu’nda Baro’yu temsil eden Av. Rifat Bacanlı, konferansta meslektaşlarını tahkim hukukuna ilgi göstermeye çağırdı. Bacanlı, “İstanbul tahkim merkezi avukatların kurumudur. Avukatlar tahkim yargılamasında hakem, hakem sekreteri, bilirkişi veya vekil olarak yer alabilir. Ayrıca ISTAC Türkiye’nin her yerinde hizmet verebilir durumdadır” dedi.



ISTAC Genel Kurul Üyesi Av. Murat Keçeciler ve Genç ISTAC temsilcisi Av. Selda Taşyürek de Konya konferansının konuşmacıları arasındaydı. (Fotoğraflı)