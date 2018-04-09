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ISTAC İran ve Katar’dan sonra Rusya ile işbirliğine gidiyor

İstanbul, 9 Nisan () - Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin ve Müşavir Alexander Bakustin’in İstanbul Tahkim Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülkenin tahkim merkezleri arasında işbirliği anlaşması kararı...

ISTAC İran ve Katar’dan sonra Rusya ile işbirliğine gidiyor

İstanbul, 9 Nisan () - Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin ve Müşavir Alexander Bakustin’in İstanbul Tahkim Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülkenin tahkim merkezleri arasında işbirliği anlaşması kararı alındı.
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Moskova Tahkim Merkezi arasında işbirliği için ilk adım atıldı. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretinde iki ülke tahkim kurumlarının işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Ziyaretin ardından, ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Moskova Tahkim Merkezi ile anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Gaşigullin ve Müşavir Bakustin’den oluşan Rusya delegasyonuyla iki ülkede gelişen ticari ilişkileri, tahkim uygulamalarını ve kurumsal açıdan tahkimde işbirliği imkânlarını değerlendirdi.
Ziyarette, İstanbul ve Moskova tahkim kurumları arasında anlaşma imzalanması kararlaştırılırken, Başkan Akıncı, Rusya Federasyonu Tahkim Merkezi ile imzalayacakları anlaşma sayesinde ISTAC’ın uluslararası etkinliğini artıracağını vurguladı.
Başkan Vekili Çıkrıkçıoğlu ise, İran ve Katar’dan sonra Rusya ile imzalanacak anlaşmayı, kurumun uluslararası ilişkileri açısından çok önemsediklerini belirtti.
İlerleyen günlerde ISTAC ile Moskova Tahkim Merkezi arasında imzalanması planlanan anlaşmayla iki tahkim merkezinin çok yönlü işbirliği için zemin bulacağı duyuruldu. Anlaşma kapsamında öncelikle Türk ve Rus iş dünyasının uyuşmazlıklarını karşılıklı olarak tahkim yoluyla çözmeleri konusunda harekete geçileceği, İstanbul ve Moskova’da konferans, eğitim ve seminerler düzenleneceği ve fuarlara katılım sağlanacağının altı çizildi.
ISTAC uluslararası tahkim kurumları ile işbirliği yönünde ilk adımı Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi TRAC (Tehran Regional Arbitration Centre) ile atmış, ortak çalışmalar kapsamında Fransa, İran ve Türkiye’de konferanslar düzenlenmişti. Bu yönde ikinci adım, geçen Mart ayında Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi QICCA (Qatar International Center for Conciliation and Arbitration) ile anlaşma imzalanarak atılmıştı.
ISTAC’ın, Moskova Tahkim Merkezi ile başlatacağı işbirliği sonucu, Rusya’da ve bölge ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedeflediği vurgulandı. (Fotoğraflı)

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