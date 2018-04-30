ISTAC'ın "Tahkim Avukatı Yarışması"nı Bilkent ekibi kazandı

İstanbul, 30 Nisan () - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından düzenlenen "ikinci kurgusal dava yarışması"nın birincilik ödülünü Bilkent Üniversitesi ekibi kazandı.

ISTAC’in bu yıl ikinci kez düzenlediği kurgusal dava yarışması Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü’nde Türkiye’nin farklı köşelerinden gelen genç hukukçuların yarışma heyecanına sahne oldu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen “2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na” katılan 18 üniversiteden 282 öğrenci, 47 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti.

2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması için kurgulanan olay metninin 9 Kasım 2017 tarihinde yayınlanmasıyla yarışma başlatılmış, üniversite takımları gerçek bir tahkim yargılamasına hazırlanır gibi, 1 Şubat 2018’de dava dilekçelerini, 15 Mart 2018 tarihinde de cevap dilekçelerini sunmuşlardı. Yaklaşık altı aydır süren yarışma maratonu sonucunda 28-29 Nisan’da söz savunmada idi ve farazi duruşmalarda en başarılı olan ekipler ödüle ulaştı.

47 takımın yer aldığı kurgusal duruşmalarda, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar, Prof. Dr. Yeşim Atamer, ISTAC Genel Kurul Üyesi Av. Muhammet Aksan, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı, Prof. Dr. Emre Gökyayla, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Doç. Dr. Necla Öztürk, Dr. Candan Yasan Tepetaş ve Av. Eda Cerrahoğlu Balssen de hakemlik yaptı.

Ticari bir uyuşmazlığın “ISTAC Tahkim Kuralları” uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmada ilk sekize kalan ekipler, 29 Nisan Pazar günü çeyrek-yarı final ve final heyecanı yaşadı. Yarışmanın final duruşmasında ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi.

Geçen yılki yarışmanın ikincisi Bilkent Üniversitesi ekibi, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu’nun koçluğunda, bu yıl birincilik sevincini yaşadı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi üçüncülük ödülünü alırken, en iyi dava dilekçesi ödülü geçen yılın birincisi Galatasaray Üniversitesi’ne, en iyi cevap dilekçesi ödülü Marmara Üniversitesi’ne, ISTAC özel ödülü yarışmada en iyi takım ruhunu sergileyen İstanbul Şehir Üniversitesi’ne verildi. Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü’nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Sevdanur Arslan kazandı.

Üniversiteli gençlerin final heyecanını paylaşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmacıları cesaret ve başarılarından dolayı kutladı. Hukuk öğrenciliği dönemini anlatan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün hayatımı konuşarak kazanıyorum ama ben üniversitede üçüncü sınıfa kadar konuşamamıştım. Biz böyle yarışmalar görmedik. O zaman iki bayram arasında bir dönemde, sınıfta çok az öğrenci olmasının verdiği özgüvenle konuşmaya başladım, o günden beri de susmadım. O yüzden bu yarışmada gösterdiğiniz cesaret ve elde ettiğiniz başarı çok önemli.”

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması ile Genç ISTAC platformunun bir kez daha hukuk şölenine imza attığını vurguladı. ISTAC’ın artık genç hukukçular için yeni bir çekim merkezi olduğunu belirten Prof. Akıncı şöyle konuştu: “Bu yarışmaya gösterilen ilgi de bunun göstergesidir. İlk yarışmamıza 42 takım ile 230 öğrenci başvurmuştu, bu yıl 47 takımda 282 öğrenci yarıştı. İki yıldır Türkiye’nin en büyük farazi dava yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl 60 takıma ulaşmayı, sonrasında bu yarışmaya uluslararası kimlik kazandırmayı hedefliyoruz.

“Bu yarışmanın kaybedeni yok, tüm katılımcılar ve takımlar geleceğin hukukçuları olarak harika bir tecrübe kazandı. Ayrıca ödül alan gençlerimiz ve takımlarımızın tümü bizim gönlümüzde birinciliğe ulaştı. Onları ve tüm yarışmacılarımızı geleceğin tahkim avukatları olarak görüyor ve bu alanda önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz.”

Yarışmanın finalinde, ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, yarışmaya konu vakayı kurgulayan Esin Avukatlık Ortaklığı’ndan Dr. İsmail Esin ve ekibine teşekkür plaketi verildi. Üye sayısı üç bini aşan Genç ISTAC platformu adına yarışmayı organize eden ekibin lideri Av. Ceren Çakır Akgün ise sürpriz plaketi arkadaşlarıyla birlikte aldı. Yarışmaya sponsorluk desteği veren Zorlu Holding’in Hukuk Direktörü Av. Özlem Gelbal Uluışık da ödül kazanan genç hukukçuları kutladı. (Fotoğraflı)

2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Ödülleri:

Birinci: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (7,500 lira)

İkinci: İstanbul Bilgi Üniversitesi (5,000 lira)

Üçüncü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2,500 lira)

Geleceğin Tahkim Avukatı: Sevdanur Arslan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

En İyi Dava Dilekçesi: Galatasaray Üniversitesi

En İyi Cevap Dilekçesi: Marmara Üniversitesi

ISTAC Özel Ödülü: İstanbul Şehir Üniversitesi