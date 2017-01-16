İşsizlikte tırmanış hızlandı: Yüzde 11.8

Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlikteki tırmanış da hız kazandı. Ekonominin yüzde 1.8 daraldığı, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde işsizlik de yüzde 11.8 düzeyine tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye çıktı. bu dönemde işsizlik oranı da 1.3 puanlık artış ile yüzde 11.8'e çıkarken, tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puanlık artış ile yüzde 14.1'e çıktıi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı da 1.9 puanlık artış ile yüzde 21.2'ye yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.3 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti. Ekim 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 33.9'a yükseldi.