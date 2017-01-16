İşsizlikte tırmanış hızlandı: Yüzde 11.8 (2)

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İstanbul, 16 Ocak () - Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlikteki tırmanış da hız kazandı. Ekonominin yüzde 1.8 daraldığı, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde işsizlik de yüzde 11.8 ile son altı yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

Küresel kriz etkilerinin yoğun olarak yaşandığı 2009 yılı boyunca yüzde 12 üzerinde kalan işsizlik oranı, 2010 yılı Mart'taki yüzde 12.8'den sonra en yüksek düzeyi Ekim döneminde gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye çıktı.

Bu dönemde işsizlik oranı da 1.3 puanlık artış ile yüzde 11.8'e çıkarken, tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puanlık artış ile yüzde 14.1'e çıktı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı da 1.9 puanlık artış ile yüzde 21.2'ye yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.3 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Ekim 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 33.9'a yükseldi.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.2 oldu.

Ekim döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 19.5’i tarım, yüzde 19.4’ü sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 53.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan azalırken, inşaat sektörünün payı değişim göstermedi, hizmet sektörünün payı ise 1.6 puan arttı.

İşgücü 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72.1, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 33.1 olarak gerçekleşti.