İşsizlik yüzde 12.1 ile küresel krizden bu yana en yüksek düzeyde

İstanbul, 15 Şubat () - İşsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.1 ile küresel finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktı. İşsizlik en son 2010 yılının Ocak ayında yüzde 12.1 düzeyindeydi.

Endüstrileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da Kasım döneminde 1.9 puanlık artışla yüzde 14.3'e yükseldi.