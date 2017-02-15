İşsizlik yüzde 12.1 ile küresel krizden bu yana en yüksek düzeyde (2)

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İstanbul, 15 Şubat () - İşsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.1 ile küresel finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktı. İşsizlik en son 2010 yılının Ocak ayında yüzde 12.1 düzeyindeydi. Endüstrileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da Kasım döneminde 1.9 puanlık artışla yüzde 14.3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre;

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu.

- İşsizlik oranı 1.6 puanlık artış ile yüzde 12.1'e tırmandı.

- Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.9 puanlık artış ile yüzde 14.3'e çıktı. Genç işsizlik tırmanışta

- Genç nüfusta işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 22.6'ya çıktı.

- İşsizlik 15-64 yaş grubunda 1.6 puanlık artış ile yüzde 12.3'e yükseldi.

- İstihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi oldu.

- İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45.8 oldu.

- Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı.

- İstihdam edilenlerin yüzde 18.7’si tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 54.2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Tarım, sanayi ve inşaatın payı azaldı

- Tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan, sanayi sektörünün payı 0.5 puan, inşaat sektörünün payı 0.1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1.1 puan arttı.

- İşgücüne katılma oranı 0.9 puan artarak yüzde 52.1 olarak gerçekleşti.

- Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 71.9, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 32.7 olarak gerçekleşti. Çalışan üç kişiden biri kayıt dışı Kasım 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 33.3'e çıktı. Kamu istihdamı yüzde 1.2 arttı Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, toplam kamu istihdamı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.2 artarak 3 milyon 562 bin kişiye yükseldi.