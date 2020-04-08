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İşsizlik Sosyal Medya Kullanıcılarının gündemine oturdu!

Adba Analytics, hazırladığı raporda koronavirüsün gündeme getirdiği işsizlik konusunda sosyal medya kullanıcılarının konuşmaları analiz etti.

EKONOMİ 08.04.2020, 16:10 08.04.2020, 17:42 Murat Aydın
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İşsizlik Sosyal Medya Kullanıcılarının gündemine oturdu!

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, 20 Ocak – 31 Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının koronavirüsün gündeme getirdiği işsizlik konusundaki paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Çin’in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan koronavirüs, ölü sayısının artışıyla insanları paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları salgın ile ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların resmi hesaplarından takip etti.

Tüm dünyayı paniğe sürükleyen salgın ile ilgili sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adba Analytics; Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki paylaşımları kapsayarak bir sosyal medya raporu hazırladı.

Türkiye İkinci Sırada!

İşsizlik, işten çıkarılma, ücretli izin ve yıllık izin gibi konular hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 7 milyonun üzerine çıkmıştır. En çok paylaşım adedi sırasıyla ABD, Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Nijerya lokasyonlarından yapılmıştır. Söz konusu paylaşımların sayısı 17 Mart itibarıyla yüksek bir ivme kazanmıştır.

En Çok Paylaşım Yapan Ülkeler

ABD: %46

Türkiye: %13

İngiltere: %10

Hindistan: %5

Nijerya: %4

Kanada: %4

Avusturalya: %3

Almanya: %1

Singapur: %1

Fransa: %1

Paylaşım Adetleri

Toplam: 7.200.000+

Global: 5.700.000+

Türkiye: 1.300.000+

Kaynak Dağılımı

Global: %92 kullanıcı yorumları, %8 haber içerikleri

Türkiye: %94 kullanıcı yorumları, %6 haber içerikleri

İşsizlik Kaygısını İçeren Paylaşımlar

Global: 173.000+

Türkiye: 55.000+

Cinsiyet Dağılımı

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, Türkiye’de paylaşım yapan kullanıcıların %34’ü kadın, %65’i erkek kullanıcılardan oluşmaktadır.

Global: %57 erkek, %43 kadın

Türkiye: %65 erkek, %34 kadın

Etkili Kullanıcılar

Dünya genelinde ve Türkiye’de işsizlik ile ilgili yapılan paylaşımlara en çok etki eden kullanıcılar siyasetçiler, yazarlar, ekonomistler, gazeteciler, sanatçılar ve markalar olmuştur.

Etkili Kullanıcılar / global

1. Bernie Sanders /@BernieSanders

2. Robert Reich / @RBReich

3. Donald Trump / @realDonaldTrump

4. Charlie Kirk / @charliekirk11

5. Kevin McCarthy / @GOPLeader

6. Mayor Bill de Blasio / @NYCMayor

7. Shaun King / @shaunking

8. The New York Times / @nytimes

9. Laura Ingraham / @IngrahamAngle

10. Nancy Pelosi / @SpeakerPelosi

Etkili Kullanıcılar / Türkiye

1. Recep Tayyip Erdoğan / @RTErdogan

2. Haluk Levent / @haluklevent

3. Dr. Fahrettin Koca / @drfahrettinkoca

4. Eren Erdem / @erenerdemnet

5. Vodafone Türkiye / @vodafoneTR

6. T.C. İletişim Başkanlığı / @iletisim

7. Vodafone Destek / @VodafoneDestek

8. Vodafone Medya / @VodafoneMedya

9. Berat Albayrak / @BeratAlbayrak

10. Zehra Zümrüt Selçuk / @ZehraZumrutS

En Çok Konuşulan Markalar

Dünya genelinde işsizlik ile ilgili konuları içeren olumlu-olumsuz paylaşımlarda en sık yer alan markalar United Airlines, Amazon, Cognizant ve Marriott olmuştur.

Markalar / Paylaşımlara Etki Oranı (global)

1. United Airlines: 8.3

2. Amazon: 6.1

3. Cognizant: 5.6

4. Marriott: 3.1

5. Macys: 2.5

6. Target: 1.7

7. Apple: 1.6

8. Disney: 1.3

9. Ford: 1.3

10. Starbucks: 1.2

En Çok İşten Çıkarılma Gündemde!

İşsizlik konusu dünya gündeminde sıkça konuşulurken işten çıkarılma konusu Türkiye’de daha yoğun bir şekilde konuşulmaktadır. Ücretsiz ve yıllık izin konuları ise dünya ile benzer oranlarda sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer bulmaktadır.

Global

İşsizlik: 308.072

İşten çıkarılma: 786.391

Ücretsiz izin / yıllık izin: 190.553

Türkiye

İşsizlik: 93.037

İşten çıkarılma: 961.253

Ücretsiz izin / yıllık izin: 190.716

Öne Çıkan Konu Başlıkları / Türkiye

İşten çıkarılma: %62

Ücretli izin: %16

Ücretsiz izin: %12

İşsizlik: %6

Yıllık izin: %4

Paylaşımların İçerik Dağılımı

Konuya dair Türkiye’de yapılan paylaşımların yüzde 76’lık büyük kısmı negatif içeriktedir. Yardım ve destek kampanyaları ile ilgili paylaşımların da etkisiyle pozitif bahsedilme oranı yüzde 6 olmuştur.

Türkiye: %76 negatif, %18 nötr, %6 pozitif

En Çok Konuşulan Markalar / Türkiye

Türkiye genelinde işsizlik ile ilgili konuları içeren olumlu-olumsuz paylaşımlarda en sık yer alan markalar Vodafone, Turkcell, Toyota ve Türk Telekom olmuştur.

1. Vodafone: 2.218

2. Turkcell: 774

3. Toyota: 692

4. Türk Telekom: 577

5. Türk Hava Yolları: 366

6. Halkbank: 154

7. Boyner: 101

8. LC Waikiki: 99

9. Türkiye İş Bankası: 80

10. Akbank: 78

11. Garanti BBVA: 68

12. Pegasus: 68

13. Mavi: 60

14. VakıfBank: 55

15. A101: 46

#işsizlik #sosyalmedya #işten çıkarma
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