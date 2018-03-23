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İşsizlik oranı 2017 yılında yüzde 10.9 ile çift hanede

İstanbul, 23 Mart () - Türkiye'de işsizlik oranı 2017 yılında, 2016 yılında olduğu gibi yüzde 10.9 ile çift hanede kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz...

İşsizlik oranı 2017 yılında yüzde 10.9 ile çift hanede

İstanbul, 23 Mart () - Türkiye'de işsizlik oranı 2017 yılında, 2016 yılında olduğu gibi yüzde 10.9 ile çift hanede kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.
İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10.9 düzeyinde gerçekleşti; işsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 9.4 kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.
Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık artış ile yüzde 20.8'e çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 47.1'e çıktı.
Erkeklerde istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 65.6'ya, kadınlarda ise 0.9 puanlık artışla yüzde 28.9'a çıktı.
Tarım sektöründe çalışan sayısı 159 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 823 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin;
- yüzde 19.4’ü tarım,
- yüzde 19.1’i sanayi,
- yüzde 7.4’ü inşaat,
- yüzde 54.1’i de hizmetler sektöründe yer aldı.
Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında;
- hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan,
- inşaat sektörünün payı 0.1 puan artarken,
- tarım sektörünün payı 0.1 puan,
- sanayi sektörünün payı 0.4 puan azaldı.
İşgücü 2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon  643 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.8'e yükseldi.
Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 72.5'e, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.6'ya çıktı.

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