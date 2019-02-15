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İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi

İstanbul, 15 Ocak () – Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi. İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6 düzeyindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,...

İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi

İstanbul, 15 Ocak () – Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde yüzde 12.3’e yükseldi. İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Kasım  döneminde 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye yükseldi.;
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.1 puanlık artış ile yüzde 12.6 oldu. 

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