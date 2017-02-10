"İşsizlik Fonu'nun işverenlere verilmesini doğru bulmuyoruz"

İstanbul, 10 Şubat () - Deriteks Sendikası, işsizlik fonundan yararlanamayan çok sayıda işsiz varken, son kanun hükmünde kararname (KHK) ile İşsizlik Fonu kaynaklarının işverenleri teşvik amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını açıkladı.

Deriteks’ten yapılan açıklamada, işçi kesiminin düzenli olarak vergisini ödeyen kesimlerin başında geldiği ve hiçbir vergi desteğinden yararlanmadığı hatırlatıldı.

İşverenlere her gün yeni bir teşvik verildiğinin savunulduğu açıklamada, işçi maaşından kesilen verginin yılsonuna doğru arttığına dikkat çekilerek, “Bu adaletsizlik devam ederken vergisini düzenli ödeyen işverenlere yönelik yüzde 5 vergi indirimi yapılması planlanıyor. Ancak çoğu işveren bir asgari ücretli kadar vergi bile vermiyor” denildi.

Vergi düzenlemeleri üketim için değil, alım gücü için yapılmalıdır

Açıklamada, bazı tüketim maddelerinden nisan ayı sonuna kadar ÖTV’nin kaldırılması yerine işçilerin alım gücünü artıracak vergi düzenlemelerine gidilmesi istendi.

Deriteks açıklamasında, işsizlik fonunda biriken paranın işverenlere teşvik olarak sunulduğu ileri sürülerek şu görüşler savunuldu:

"Fonun işverenlere verilmesini doğru bulmuyoruz"

“Son KHK ile işverenlere hem prim hem de vergi desteği yapılması kararlaştırılmıştır. Bilindiği gibi asgari ücretin 1300 lira olduğu zamanda işverenlere hazineden 100 liralık destek yapılmıştı. Yeni yılla birlikte şimdi de işsizlik fonundan destek yapılmaktadır. İşsizlik fonunun hala yararlanamayan yığınla işsiz varken ve fonun işverenlere istihdam teşviği altında verilmesini doğru bulmuyoruz. Fonun gerçek sahipleri olan işsizlerdir ve amacı dışından kullanılmamalıdır.”

"Akademisyenlerin tasfiye edilmelerini kabul edilemez buluyoruz”

Deriteks açıklamasında üniversitelerdeki tasfiyelerin amacının sadece FETÖ olmadığı son yapılan tasfiyelerle bir kez daha ortaya çıktığı savunuldu. Açıklamada, “Bilinirlikleri ve saygın bilim insanı kişilikleriyle, sadece özgürlükçü düşüncelere ve muhalif görüşlere sahip olan akademisyenlerin sorgusuz sualsiz bir çırpıda akademinden tasfiye edilmelerini kabul edilemez buluyoruz” denildi.