İsrail’de bir şirket çalışanlarının maaşını Bitcoin ile ödemeye hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran () – İsrail’de bir sosyal ağ şirketi, çalışanlarının maaşını kripto para birimi Bitcoin ile ödemek için harekete geçiyor.

Spot.IM isimli sosyal ağ şirketi, çalışanlarının maaşını borsa değerlerinin doğru hesaplanması yoluyla piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin ile ödemek için İsrail Vergi Dairesi’nin iznini bekliyor.

Şirketin resmi temsilcisi Ital Bracha, şirketin çalışanına ödediği herhangi bir maaşın veya kârın vergilendirildiğini belirtirken, şirketin kripto para birimi ödemeleri için bir banka hesabı açacağını ve aylık maaşın Bitcoin yatırımına dönüştürülerek çalışanın hesabına yatırılacağını vurguladı.

Açıklamaya göre Bitcoin piyasasındaki dalgalanmalar durumu etkilemeyecek ve günlük Bitcoin fiyatının en yüksek ve en düşük değer ortalaması hesaplanarak borsa değeri olarak baz alınacak.

Bitcoin ile maaş almak istemeyen çalışanlar bunun yerine yasal para seçimlerini de kullanabilecek ve ayrıca çalışanlara maaşlarının yarısının Bitcoin yarısının yasal para ile ödenmesi seçeneği de sunulacak.

İsrail Vergi Dairesi, Şubay ayında kripto para birimlerini varlık olarak tanımış ve kripto para birimi yatırımı yapan kişilerin sermaye kazanç vergisi ödemeleri gerektiğini duyurmuştu.

Spot.IM talebinin daire tarafından onaylanması durumunda çalışanlar, maaş olarak aldıkları Bitcoin’den kâr ettikleri sürece yüzde 25 vergi ödemek durumunda kalacak.

Şirketin İsrail operasyonlarından sorumlu Ido Goldberg, şirketin kripto para birimleri piyasalarını tamamen desteklediğini ve kripto para birimlerinin güven oluşturmak için şirketler tarafından yasal varlık olarak tanınmaları gerektiğinin altını çizdi.