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İspanyol BBVA'nın Garanti'deki payı yüzde 49.85'e çıktı

İstanbul, 22 Şubat () - İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 49.85'e yükseldi. Garanti Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Doğuş Grubu,...

İspanyol BBVA'nın Garanti'deki payı yüzde 49.85'e çıktı

İstanbul, 22 Şubat () - İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 49.85'e yükseldi.
Garanti Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini BBVA'ya satmak üzere anlaşma imzaladı.
Açıklamada, bankanın yüzde 9.95'ine karşılık gelen 417.9 milyon lira değerli nominal payın pay başına satış bedeli 7.95 lira olarak belirlendiği belirtildi.
BBVA'dan KAP'a yapılan açıklamada da, Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ine karşılık hisselerin devir bedeli olarak 3 milyar 322 milyon liraya karşılık geldiği belirtildi.
Açıklamaya göre yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen devir işleminin ardından Doğuş
Grubu'nun bankada yüzde 0.05 payı kalacak. Hisse devir işlemi tarafların genel kurullarının onayı ve düzenleyici kurumların izinlerinin ardından kapanacak. Açıklamada BBVA'nın yapacağı ödemenin dolar olarak yapılacağı da belirtildi.  

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