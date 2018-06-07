İspanya’da yeni kabinede kadınlar çoğunlukta

İstanbul, 7 Haziran () – İspanya’da bugün Kral 6. Felipe’nin de yemin ettirdiği yeni sosyalist hükümette kabinedeki 17 koltuktan 11’i kadın bakanların oldu.

Merkez sağ eski Başbakan Mariano Rajoy, geçen hafta, İspanya tarihinde Franco’nun diktatörlük döneminden ve İspanya’nın demokrasiye geçişi 1975’ten bu yana ilk kez güvenoyu alamayan başbakan oldu ve hükümetin görevine son verildi.

Yeni Başbakan Sosyalist Parti lideri Pedro Sánchez, yolsuzluk iddialarıyla itibarı zedelenen muhafazakar lider Mariano Rajoy’u koltuğundan indirdikten sonra azınlık hükümetini kurdu.

Yeni hükümetin kabinesinde başbakan dahil toplam 18 koltuğun yüzde 61.1’i kadın vekillerden oluştu. Bu da İspanya ülke tarihinde kabinede görülmüş en yüksek kadın oranı.

Tarihte bakanlarının en az yüzde 50’si kadın olan çok az ülke var; Fransa, İsveç ve Kanada.

Yeni kabinede bilim bakanı ise eski bir astronot.

Kendisinin de bir feminist olduğunu söyleyen yeni Başbakan Sánchez, hükümetinin İspanya toplumu için dönüm noktası olduğunu vurguladı.