İspanya Kralı: İstanbul’un acısı Madrid’in acısıdır

İstanbul, 18 Ocak () - İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçesi Letizia, Madrid’te başlayan FITUR Fuarı’nda Türkiye standını standını ziyaret etti. Kral Felipe, “İstanbul’un acısı Madrid’in acısıdır” diyerek Türkiye’ye destek mesajı verdi.

İspanya’nın başkenti Madrid’te düzenlenen ve global düzeyde turizm sektörünün en önemli fuarlarından bir kabul edilen FITUR 2017 Turizm Fuarı’nda İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Türkiye standını ziyaret etti. Kral ve Kraliçe, yaklaşık 15 dakika standda sohbet etti. “İstanbul’un acısı Madrid’in acısıdır” diyen Kral VI. Felipe, Türkiye’ye destek mesajı verdi.

Ziyareti değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Fuarlar, Tanıtım ve Pazarlama Komitesi Başkanı Müberra Eresin, Kral Felipe’nin ziyaretinin kalabalık bir basın grubu tarafından takip edildiğini, söz konusu ziyaretin İspanya turizm pazarında Türkiye’ye yönelik olumlu algı oluşturulmasında büyük bir katkısının olmasını beklediklerini söyledi.

İspanya’nın gerek rakip bir ülke olarak, gerekse kaynak bir pazar olarak önemli bir destinasyon olduğunu belirten Eresin, şöyle devam etti:

“Ülkelerindeki ekonomik istikrarsızlık ve Türkiye'nin güvenlik algısı sorunu sebepleri ile İspanyol turist sayısında 2015 yılında yüzde 15'lik bir düşüş yaşarken, 2016 yılında yüzde 50'nin üzerinde kayıp gerçekleşti. Dolayısıyla kültür turizmi için ülkemizi tercih eden İspanya pazarında, toparlanmanın sağlanabilmesi için çok yönlü temaslar kuracağız. Fuarın ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim.”

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