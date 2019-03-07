İSO/Bahçıvan: Sanayiciler için aş ve iş üretmek öncelikli görev

İstanbul, 7 Mart () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicilerin attıkları her adımda "Önce Türkiye" dediklerinin altını çizerek, "Ülkemizin toplumsal refahı ve barışı için aş ve iş üretmeyi hep öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlattığı “İstihdam Seferberliği” kapsamında işverenlere verilen ilave teşvikler düzenlenen seminerde ele alındı.

Bahçıvan’ın açış konuşmasını yaptığı “İstihdam Seferberliği 2019 ve Yeni İstihdam Teşvikleri” seminerinde, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve İŞKUR Aktif İşgücü Programları Daire Başkanı Volkan Öz de katılarak gündeme ilişkin bilgiler verdi.

Açış konuşmasında, istihdam yaratmanın sanayicilere düşen sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunun altını çizen Bahçıvan, "Sanayiciler olarak içinde bulunduğumuz şartlar gerçekten zor" dedi ve ekledi:

"Geçen yaz ülkemiz hiç hak etmediği bir finansal türbülans yaşadı. Kısa sürede alınan önlemlerle ekonomide finansal dengelenme sağlanırken reel sektörde henüz tam bir dengelenme sağlanabilmiş değil. İstihdam temelinde sekiz başlıktaki destek, biz sanayicilere her şeyden önce moral ve motivasyon açısından katkı yapacaktır."

İSO'nun web, sosyal medya, afiş, broşür gibi iletişim kanallarını da en etkili şekilde kullanarak, seferberlik ile ilgili hızlı bir farkındalık yaratılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Bahçıvan, "İSO olarak Tuzla’dan Hadımköy’e, İkitelli’den Beylikdüzü ve Dudullu-İMES’e kadar İstanbul’un istihdam deposu olan sanayi bölgelerimizde bu seferberliğin daha iyi anlaşılması için harekete geçtik ve ‘İstihdam Seferberliği 2019, İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları’ adı altında zincir seminerlere başladık" diye ekledi. (Fotoğraflı)