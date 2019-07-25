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İSO/​Bahçıvan: Piyasa faizlerinin de düşmesini umut ediyoruz

İstanbul, 25 Temmuz () - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugün açıkladığı faiz kararını değerlendirdiği açıklamasında piyasa faizlerinin düşmesini...

İSO/​Bahçıvan: Piyasa faizlerinin de düşmesini umut ediyoruz

İstanbul, 25 Temmuz () - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugün açıkladığı faiz kararını değerlendirdiği açıklamasında piyasa faizlerinin düşmesini umduklarını belirtti.
Bahçıvan şu değerlendirmede bulundu:
“Bugüne kadarki tüm faiz kararlarında olduğu gibi, Merkez Bankası’nın bugünkü kararının da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alınmış olduğunu düşünüyorum.
“Merkez Bankamızın, sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiği fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.
“Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizlerine düşüş yönünde olumlu bir etki yapacağını ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz.” (Fotoğraflı)

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