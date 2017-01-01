İSO/Bahçıvan: Geleceğimize olan güvenimiz sarsılmamalı

İstanbul, 1 Ocak () - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, terörün yaşattığı tüm acılara rağmen "geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz" çağrısı yaptı.

Ortaköy katliamı ardından bir açıklama yapan Bahçıvan, "Yılın bu ilk gününe İstanbul Ortaköy'de, akıllara durgunluk veren, vicdanları donduran, tüm insanlığa karşı yapılan vahşi bir terör eylemiyle uyandık" dedi ve şu çağrıda bulundu:

"Ne yazık ki 2016 yılı boyunca üzülerek şahit olduğumuz, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu alçak ve kalleşçe girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelik olarak gerçekleşti. Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz."