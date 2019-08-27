İSO "Yatırım Teşvik Bülteni"nin ilk sayısını yayınladı

Robert Badendieck / İstanbul, 27 Ağustos () - İstanbul Sanayi Odası (İSO), yerli-yabancı yatırımlara teşvik olması hedefiyle Yatırım Teşvik Bülteni’nin ilk sayısını yayınladı. Teşvikleri dönemsel olarak analiz edecek bülten aracılığıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

İSO, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık aralıklarla ayınlanmak üzere "İSO – Yatırım Teşvik Bülteni" hazıladı. İSO’nun yayınlamakta olduğu Sanayi Dergisi’nin eylül sayısı ile dağıtılıcak Bülten’in Ar-Ge içeriği yoğun olup, yerli-yabancı yabancı yatırımlara teşvik ederek, istihdam, üretim ve ihracat gibi konularda katma değer sağlaması bekleniyor.

İSO Başkanı Bahçıvan, Eylül sayısını yayınlayan bültene ilişkin şunları söyledi:

"Teşviklerin yıllar bazında karşılaştırmalı olarak inceleneceği ‘Yatırım Teşvik Bülteni’ ile başta imalat sanayimiz olmak üzere finans, inşaat, hizmet ve kamu sektörüne fayda sağlayacak önemli veriler üreteceğiz.

"Yatırım Teşvik Bültenimiz; yatırımcı ﬁrmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, ﬁnans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak."

İSO-Yatırım Teşvik Bülteni’nde, yatırım teşvik belgeleri detaylı analiz edilerek imalat sektörü başta olmak üzere, ﬁnans, inşaat, hizmet ve kamu sektörünün bilgisine ve istifadesine sunulacak. Bültende alınan teşvik belgelerinin adedi, tutarı, sektörel dağılımı, sağlayacağı istihdam, iller bazında verilen teşvikler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak incelenecek.

Dünyada ekonomik büyümeye ve kalkınmaya destek olan teşvik politikalarının küreselleşme ve sınırların kalkması ile ülkeler için daha da önemli hale geldiğine değinen Bahçıvan, İSO’nun yeni yayınına ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizde de üretim-ihracat odaklı büyüme stratejisi ile uyumlu olarak hayata geçirilen Yatırım Teşvik Sistemi’nin amacı, yatırımların katma değer yaratan alanlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücü kazandıracak Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme ile çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi olarak belirlendi.

"İSO olarak hazırlayacağımız Yatırım Teşvik Bültenimiz de sağlanan teşvikleri dönemsel olarak analiz edecek. Böylece başta imalat sanayimiz olmak üzere birçok sektöre fayda sağlayacak önemli veriler üreteceğimize inanıyoruz."

İSO-Yatırım Teşvik Bülteni”nin içeriğinde neler olacak?

- Dünyada ve Türkiye’de yatırım koşulları

- Yatırım Teşvik Belgelerinin bölgesel analiz ve istatistikleri

- Yatırım Teşvik Belgelerinin sektörel analiz ve istatistikleri

- Türkiye’de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi alt kırılımları

- Türkiye’de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi bölgesel dağılımları

- Türkiye’de en fazla teşvik belgesi alan iller