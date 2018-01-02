İSO Türkiye PMI artan ihracat siparişleriyle yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Aralık ayında, artan ihracat siparişleriyle 54.9’a yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü ve Ağustos'tan bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi.



İSO'dan yapılan açılamada, "Aralıkta yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den bu yana gözlenen en yüksek artış yaşandı. İstihdam da Mart 2011’den bu yana en yüksek hızda artarak üretimdeki büyümeyi destekledi. İSO İstanbul İmalat PMI da aralık ayında 53,0’a yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde iyileştiğine işaret etti" denildi.



İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren, IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, "Üretim ve yeni siparişlerdeki daha yüksek oranlı artışların etkisiyle Türk imalat sektöründeki büyüme 2017 yılının sonunda hızlandı. Yeni ihracat siparişleri Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek düzeyde arttı ve bu da firmaları istihdamı hızlı bir şekilde büyütmeleri konusunda cesaretlendirdi" dedi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçlarına ilişkin açıklamada, şöyle denildi:



"Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen Kasım ayında 52.9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI Aralık ayında 54.9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında çok güçlü ve Ağustos'tan bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi.

"Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste onuncu aya taşındı.

"Aralık ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışın gerçekleşmesiyle toplam yeni siparişlerdeki büyüme hızlandı.



"Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle Türk imalat sektörünün üretimi üst üste on birinci ay ve son üç ayın en yüksek düzeyinde olacak şekilde arttı.



"İstihdamın Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek hızda artması üretimdeki büyümeyi destekledi.

"Artan üretim kapasitesi firmaların birikmiş işlerini azaltmasında yardımcı oldu.



"Yeni siparişlerdeki güçlü eğilim, firmaları aralık ayında satın alma faaliyetlerini artırmaları konusunda cesaretlendirdi.

"Girdi alımlarındaki artış da girdi stoklarının ılımlı düzeyde yükselmesine katkı sağladı.



"Firmaların girdi fiyatları döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle aralıkta da hızlı bir şekilde yükseldi.

"Firmalar, girdi maliyetlerindeki bu artışa nihai ürün fiyatlarını artırarak karşılık verdiler.



"Ancak nihai ürün fiyatları enflasyonu önceki aya kıyasla geriledi."



Kasım ayında 51.5 düzeyinde olan İSO İstanbul İmalat PMI da Aralık ayında 53.0’e yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde iyileştiğine işaret etti.



İSO açıklamasında, endeksin uzun dönem ortalamasının (50.6) belirgin bir şekilde üzerinde kaydedildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İstanbul imalatçıları tarafından alınan yeni iş hacmi üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde aralıkta arttı.



"Yeni iş hacmindeki eğilimin yansıması olarak İstanbul imalatçılarının üretimi aralıkta daha da arttı.



"Üretimdeki kesintisiz büyüme trendi onuncu aya ulaştı ve yaklaşık son yedi yılın en uzun büyüme trendi olarak gerçekleşti.

"İstihdam artışı hem önceki aya göre hızlandı hem de son altı yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.



"Firmalar satın alma faaliyetlerini daha da artırdı ve bu artış birikmiş işlerini azaltmalarına yardımcı oldu.



"Satın alma faaliyetlerindeki artış tedarikçilerin teslim sürelerinin uzamasına da neden oldu."