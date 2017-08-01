İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI Temmuz ayında 53.6 oldu

İstanbul, 1 Ağustos () - İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 53.6 ile, Kasım 2013’ten beri ikinci en yüksek, son altı yılın da beşinci en güçlü düzeyinde ölçüldü.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Temmuz 2017 dönemi sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, "Üretim, yeni siparişler ve istihdamda güçlü büyümenin temmuz ayında da devam etmesiyle Türk imalat sektörü üçüncü çeyreğe iyi başlangıç yaptı. PMI endeksi son altı yılın beşinci en yüksek düzeyinde kaydedildi. Ayrıca fiyat baskıları temmuz ayında daha da hafifledi" dedi.

Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 53.6 olarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin güçlü seyrettiğini gösterdi. Manşet PMI, aynı zamanda üst üste beşinci ay olacak şekilde uzun dönem ortalamasının üzerinde hesaplandı.

İSO'dan yapılan açıklamada, İSO-Türkiye PMI gelişmeleri şöyle değerlendirildi:

"Üretim, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdamdaki büyüme, geçen haziran ayına kıyasla hız kesmekle birlikte güçlü seyrini korudu. İmalat sektörünün yeni siparişleri üst üste beşinci ay olacak şekilde temmuzda arttı. Anket, iç piyasalardan alınan yeni siparişlerin, yeni ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda genişlemeye devam ettiğine işaret etti. Satın alma faaliyetleri üst üste beş ay olacak şekilde temmuzda arttı ve tedarikçilerin teslimat sürelerinin daha da uzamasına neden oldu. Girdi fiyatları enflasyonu üst üste yedinci ay olacak şekilde yavaşlayarak Eylül 2016’dan beri gözlenen en düşük düzeyde ölçüldü. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatları enflasyonu da azalmayı sürdürerek son dokuz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti."

İstanbul İmalat PMI: Temmuz'da güçlü iyileşme devam etti

Haziran ayında 52.2 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Temmuz ayında hafif çapta yükselerek 52.3 oldu ve imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda güçlü iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

PMI, uzun dönem ortalaması (Ocak 2006’dan beri) olan 50.5’in üzerinde ve Kasım 2014’ten beri gözlenen ikinci en yüksek düzeyde kaydedildi. PMI’da hazirana kıyasla gerçekleşen hafif yükseliş, istihdamdaki daha yüksek oranlı artıştan, girdi stoklarındaki daha düşük oranlı gerilemeden ve tedarikçilerin teslim süresindeki uzamadan kaynaklandı.

Haziran ile aynı düzeyde gerçekleşen yeni siparişlerdeki büyüme hızı, hem iç piyasalar hem de ihracat pazarlarından kaynaklandı. Üretim, üst üste beşinci ay olacak şekilde temmuzda arttı. İstanbul imalatçılarının satın alma faaliyetleri üst üste dördüncü ay olacak şekilde artış kaydetti. Teslim süreleri üst üste yedinci ay olacak şekilde arttı.