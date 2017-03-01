İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI 49.7’ye yükseldi

İstanbul, 1 Mart () - İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Şubat ayında 49.7’ye yükselerek geçen Ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

IHS Markit'tin hazırladığı PMI anket verileri, "Türk imalat sektöründe genel anlamda stabilizasyon sağlandığına işaret etti. Üretim Endeksi Ocak 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, İstihdam Endeksi de son yedi ayda altıncı kez olacak şekilde yükseldi."

İSO İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 48.0’e yükselerek geçen Ekim ayından bu yana en yüksek seviyede ölçüldü. Üretim, yeni siparişler ve istihdam alt endeksleri geçen ocak ayına göre iyileşme göstererek sektördeki bozulmanın hafiflediğine işaret etti.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, "Şubat ayında 49,7’ye yükselen PMI, Türk imalat sektöründe genel anlamda stabilizasyona yakın olunduğuna işaret etti. Üretimin yükselmesi ve istihdamın yeniden artmaya başlaması umut verici gelişmeler olarak kayda geçti. Son anket verileri aynı zamanda fiyat baskılarının genel olarak yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğine, ama enflasyonun önceki aylara kıyasla gerilediğine işaret etti" dedi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen PMI verilerini belirleyen alt endekslerden Üretim Endeksi Ocak 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İstihdam Endeksi son yedi ayda altıncı kez olacak şekilde yükseldi. Yeni Siparişler Endeksi nötr düzey 50,0’nin altında kalmasına rağmen son dört ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Girdi fiyatları enflasyonu geçen yılın ekim ayından beri gözlenen en düşük değerine gerilerken, Yeni İhracat Siparişleri hacmi son yedi ayda beşinci kez olacak şekilde yükseldi. Tedarikçilerin Teslim Süreleri Endeksi’nden de hafif bir olumlu katkı geldi.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI, şubat ayında 48.0’e yükselerek geçen Ekim ayından bu yana en yüksek düzeyde ölçüldü. Üretim, Yeni siparişler ve İstihdamdaki değişimleri yansıtan alt endeksler şubat ayında manşet endeks üzerinde etkili oldu.

Üç alt endeks de eşik değer 50.0’nin altında hesaplandı; ancak, önceki aya göre iyileşme gösterdi. Şubat ayında Yeni İhracat Siparişleri çok hafif bir düşüş gösterirken, İstanbul imalatçıları üzerindeki maliyet baskıları güçlü seyretmeyi sürdürdü.

Girdi fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmakla birlikte üst üste ikinci ay olacak şekilde yavaşlayarak Kasım 2016’dan beri gözlenen en düşük hızda kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Şubat 2017 raporlarına ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz. (Grafik)